У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст

Пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години

У суботу, 22 серпня, в Лондоні під час розведення зламався знаменитий Тауерський міст, який є однією з візитних карток міста.

Про це повідомляє ВВС.

#TowerBridge was raised to allow this boat through, and we followed it through.



I've just been under Tower Bridge, which was raised - That will probably never ever happen again in my lifetime! pic.twitter.com/xhZ6xVw4Xa