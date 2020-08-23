У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст
Пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години
У суботу, 22 серпня, в Лондоні під час розведення зламався знаменитий Тауерський міст, який є однією з візитних карток міста.
Про це повідомляє ВВС.
#TowerBridge was raised to allow this boat through, and we followed it through.— Tim Blazey (@timblazey) August 22, 2020
I've just been under Tower Bridge, which was raised - That will probably never ever happen again in my lifetime! pic.twitter.com/xhZ6xVw4Xa
Зазначається, що пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години.
This has been a tough month for London bridges: Hammersmith Bridge closed and on the verge of collapse, Vauxhall Bridge closed for 4 months and now Tower Bridge stuck open. #TowerBridge https://t.co/NmvPAwDrU9— Stephen Mather (@stevemather) August 22, 2020
«Сьогодні вдень на мосту сталися технічні несправності й він був заблокований у піднятому положенні на деякий час», - повідомили в офіційному Twitter Тауерського моста.
We have movement... a little, but it’s movement!! #towerbridge @EveningStandard @Independent pic.twitter.com/iKmroKp3E8— Kim Stone - Kistography (@kistography) August 22, 2020
Згодом несправність вдалося усунути.
До слова, у Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.