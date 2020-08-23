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    У світі

    У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст

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    На мосту сталися технічні несправності й він був заблокований у піднятому положенні на деякий час - У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст
    На мосту сталися технічні несправності й він був заблокований у піднятому положенні на деякий час

    Пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години

    У суботу, 22 серпня, в Лондоні під час розведення зламався знаменитий Тауерський міст, який є однією з візитних карток міста.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години.

    «Сьогодні вдень на мосту сталися технічні несправності й він був заблокований у піднятому положенні на деякий час», - повідомили в офіційному Twitter Тауерського моста.

    Згодом несправність вдалося усунути.

    До слова, у Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.

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