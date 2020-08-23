У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст



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На мосту сталися технічні несправності й він був заблокований у піднятому положенні на деякий час

Пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години

У суботу, 22 серпня, в Лондоні під час розведення зламався знаменитий Тауерський міст, який є однією з візитних карток міста.

Про це повідомляє ВВС.

#TowerBridge was raised to allow this boat through, and we followed it through.



I've just been under Tower Bridge, which was raised - That will probably never ever happen again in my lifetime! pic.twitter.com/xhZ6xVw4Xa — Tim Blazey (@timblazey) August 22, 2020

Зазначається, що пішоходам і автомобілям довелося чекати ремонту моста майже 2,5 години.

This has been a tough month for London bridges: Hammersmith Bridge closed and on the verge of collapse, Vauxhall Bridge closed for 4 months and now Tower Bridge stuck open. #TowerBridge https://t.co/NmvPAwDrU9 — Stephen Mather (@stevemather) August 22, 2020

«Сьогодні вдень на мосту сталися технічні несправності й він був заблокований у піднятому положенні на деякий час», - повідомили в офіційному Twitter Тауерського моста.

Згодом несправність вдалося усунути.

До слова, у Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.