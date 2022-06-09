Компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію

«Старлінк Юкрейн» включена до Реєстру постачальників електронних послуг

Оператор супутникового інтернету Starlink, який з початку війни допомагає українській армії зі зв’язком, отримав ліцензію на ведення бізнесу в Україні. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1», – зазначив очільник Мінцифри.

Федоров запевнив, що українське представництво компанії SpaceX активно запрацює уже найближчим часом.

Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Наприкінці квітня американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні.

Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

Крім надання послуги супутникового інтернету, обладнання Starlink допомагало відновлювати доставку газу по всій Україні. Чотири термінали у травні запрацювали у Київській, Миколаївській і Харківській областях.