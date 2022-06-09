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    Бізнес

    Компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію

    Компанія Starlink офіційно стала українським оператором супутникового зв'язку - Компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію
    Компанія Starlink офіційно стала українським оператором супутникового зв'язку
    фото з відкритих джерел

    «Старлінк Юкрейн» включена до Реєстру постачальників електронних послуг

    Оператор супутникового інтернету Starlink, який з початку війни допомагає українській армії зі зв’язком, отримав ліцензію на ведення бізнесу в Україні. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1», – зазначив очільник Мінцифри.

    Федоров запевнив, що українське представництво компанії SpaceX активно запрацює уже найближчим часом.

    Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

    Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

    Наприкінці квітня американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні.

    Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

    Крім надання послуги супутникового інтернету, обладнання Starlink допомагало відновлювати доставку газу по всій Україні. Чотири термінали у травні запрацювали у Київській, Миколаївській і Харківській областях.

    Теги: інтернет Україна Ілон Маск Starlink
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    Компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію