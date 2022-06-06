Ілон Маск заявив про приховування інформації та погрожує розірвати угоду з Twitter

Якщо Ілон Маск вийде з угоди щодо купівлі Twitter, йому загрожує штраф в $1 млрд

Очільник компанії Tesla Ілон Маск пригрозив розірвати угоду на купівлю Twitter, звинувативши компанію в недотриманні його запиту на надання даних про кількість спаму та фейкових акаунтів. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на лист Маска.

У листі до головного юрисконсульта Twitter адвокат Маска заявив, що той має право на запитані дані, частково для того, щоб він міг сприяти фінансуванню угоди.

«Наразі Маск вважає, що Twitter явно відмовляється виконувати свої зобов’язання за угодою про злиття», — зазначив адвокат мільярдера.

Він підкреслив, що Маск не зобов’язаний ні пояснювати причини запиту даних, ні підкорятися новим умовам, які компанія намагалася нав’язати його договірному праву на дані, що запитуються.

«Це явне суттєве порушення зобов’язань Twitter за угодою про злиття, і Маск залишає за собою всі права, що випливають з цього, включаючи його право не завершувати угоду та її право розірвати угоду про злиття», — зазначив адвокат бізнесмена.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск оголосив про припинення угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter після оприлюднення звіту компанії про кількість спаму. Якщо Маск передумає купувати Twitter, йому доведеться заплатити штраф у розмірі $1 млрд.

Наприкінці квітня стало відомо, що Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Він уклав угоду з купівлі Twitter Іnс, внаслідок якої йому перейде контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів, включно і світових лідерів.

Відомо, що Маск одразу допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею. За його словами, звичайних приватних користувачів це не торкнеться. А ось для комерційних і державних користувачів, можливо, введуть помірну плату.