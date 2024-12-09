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Хакери атакували оборонні підприємства України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хакери атакували оборонні підприємства України
За атаку відповідальне угруповання UAC-0185, яке здійснює активну діяльність щонайменше з 2022 року
фото з відкритих джерел

Кібератака розпочиналася з фішингових листів, які маскувалися під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нові кібератаки проти українських оборонних підприємств та сил безпеки й оборони. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що атака розпочиналася з фішингових листів, які маскувалися під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців.

«У них йшлося про запрошення на конференцію, присвячену переходу продукції вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу на технічні стандарти НАТО, що проходила 5 грудня у Києві», – йдеться в повідомленні.

У листі містилося гіперпосилання «Вкладення містить важливу інформацію для вашої участі». Перехід за цим посиланням та подальше відкриття вкладених файлів могли призвести до інфікування комп’ютера.

За даними Держспецзв’язку, за атаку відповідальне угруповання UAC-0185, яке здійснює активну діяльність щонайменше з 2022 року. Угруповання зосереджувалося на викраденні облікових даних месенджерів Signal, Telegram, WhatsApp та військових систем Delta, Тенета, Кропива.

Рідше здійснювали кібератаки для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до комп'ютерів співробітників оборонних підприємств та представників сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, російські хакери захопили українські телеканали. Так, по телевізору транслювали уривки із українськими кладовищами та роботою ТЦК на вулицях міст. Також була присутня дискредитація президента Володимира Зеленського.

Раніше кіберфахівці ГУР здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму.

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Теги: кібератака хакер росіяни

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