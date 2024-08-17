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На Monobank другий день поспіль триває хакерська атака

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Monobank другий день поспіль триває хакерська атака
За два дні сервіс Monobank отримав три мільярди запитів
фото з відкритих джерел

Під атакою «Банки» – інструмент, який використовують для накопичення грошей

У Monobank повідомили, що DDOS-атака, яка розпочалася 16 серпня, триває й донині майже безперестанку. Незабаром буде 3 мільярди запитів на сервіс – і це за два дні. Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, під атакою «Банки» – це інструмент, який використовують для накопичення грошей. Зокрема, і для зборів коштів, як-от на потреби армії.

«Учора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті», – написав Гороховський.

DDoS-атака, або атака на відмову в обслуговуванні, виникає внаслідок надмірного трафіку, який спрямовується на вебсайт, перевантажує його сервер і порушує роботу.

Нагадаємо, 1 серпня у застосунку monobank відбувся збій. Користувачі скаржилися на те, що при спробі відкрити застосунок з'являється повідомлення про збій в роботі.

Раніше повідомлялося, що українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери. 

Як зазначається, Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) – головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. 

Теги: банк інтернет хакер застосунок

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