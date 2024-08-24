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Хакери зробили «подарунок» окупантам до Дня Незалежності України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хакери зробили «подарунок» окупантам до Дня Незалежності України
Кіберактивісти атакували 33 сайти афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст України
скріншот: АрміяInform

Активісти лишили послання українцям на тимчасово захоплених територіях

У день 33-ї річниці Незалежності України на 33 сайтах афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст з'явилося зображення українського воїна з написом «Відновимо кордони до останнього метра». Про це повідомляє АрміяInform.

Проукраїнські хакери лишили українцям на тимчасово окупованих територіях послання: «Відновимо кордони до останнього метра!». Також на зображення міститься нагадування про те, що територія України є неподільною і недоторканною.

Така ілюстрація з’явилася на сайтах підприємства «Камаз-Центр» у Донецьку (автомобілі використовуються у військових цілях), «Айтіком» у Сімферополі (телекомунікаційні послуги для військових об’єктів), «Арістеліс» у Маріуполі (послуги з оформлення російських паспортів).

Також повідомлення було розміщено на сторінці пропагандистського кінофестивалю «День Перемоги».

Нагадаємо, що раніше співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації. 

Раніше українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ.

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Теги: День Незалежності кібератака хакер окуповані території

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