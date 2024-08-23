Статую Христа Спасителя в Ріо підсвітять кольорами прапора України

Відому статую в Бразилії підсвітять синьо-жовтими кольорами

У знак солідарності з Україною, всесвітньо відома статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро буде підсвічена синьо-жовтими кольорами 24 серпня, в День Незалежності України. Про це повідомив посол України в Бразилії Андрій Мельник, висловивши вдячність Архиєпископу Ріо-де-Жанейро за підтримку цієї ініціативи.

«Дуже щасливий, що одне із семи нових чудес світу, культовий монумент Христа Спасителя, буде освітлено жовто-блакитними кольорами в День Незалежності України. Моя вдячність його преосвященству кардиналу Орані Жоао Темпеста, Архиєпископу Ріо-де-Жанейро, за підтримку нашого прохання», – зазначив дипломат.

So happy that one of the New 7 Wonders of the World, the iconic monument of Christ the Redeemer, will be illuminated in yellow & blue on Ukraine‘s Independence Day🙏🏻

My gratitude to H.E. Cardinal Orani João Tempesta, Archbishop of Rio de Janeiro, for supporting our request

🇺🇦🤝🇧🇷 pic.twitter.com/rvZFAIMkx9 — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) August 23, 2024

Цей символічний жест є ще одним свідченням міжнародної підтримки України у її боротьбі за свободу та незалежність.



Нагадаємо, День Незалежності 2024. Повний перелік святкових заходів.

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