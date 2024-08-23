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Статую Христа Спасителя в Ріо підсвітять кольорами прапора України

Юлія Хоменко
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Статую Христа Спасителя в Ріо підсвітять кольорами прапора України
Культовий монумент Христа Спасителя, буде освітлено жовто-блакитними кольорами
фото з відкритих джерел

Відому статую в Бразилії підсвітять синьо-жовтими кольорами

У знак солідарності з Україною, всесвітньо відома статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро буде підсвічена синьо-жовтими кольорами 24 серпня, в День Незалежності України. Про це повідомив посол України в Бразилії Андрій Мельник, висловивши вдячність Архиєпископу Ріо-де-Жанейро за підтримку цієї ініціативи.

«Дуже щасливий, що одне із семи нових чудес світу, культовий монумент Христа Спасителя, буде освітлено жовто-блакитними кольорами в День Незалежності України. Моя вдячність його преосвященству кардиналу Орані Жоао Темпеста, Архиєпископу Ріо-де-Жанейро, за підтримку нашого прохання», – зазначив дипломат.

Цей символічний жест є ще одним свідченням міжнародної підтримки України у її боротьбі за свободу та незалежність.
 

Нагадаємо, День Незалежності 2024. Повний перелік святкових заходів.

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Теги: Бразилія День Незалежності свята

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