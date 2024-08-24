Зеленський нагородив Трюдо почесною відзнакою

Джастін Трюдо і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві, 2023 р.

Глава дежави подякував партнерові за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва

Президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті президента.

«За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом Свободи Джастіна П’єра Джеймса Трюдо – мрем’єр-міністра Канади», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що у січні 2024 року за особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.

До слова, після саміту НАТО уряд Канади вирішив направити Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($367 млн).