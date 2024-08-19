Кібератака на розробника ядерної зброї в РФ: подробиці від ГУР

Збої в роботі такого підприємства – це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора

Після атаки Україна отримала багато різноманітної інформації, яка буде використана в інтересах нашої перемоги

Співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації. Про це розповів представник ГУР Євген Єрін в ефірі телемарафону.

«Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства – це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора», – розповів Єрін.

За його словами, внаслідок кібератаки було отримано багато інформації.

«Інформації дуже багато, вона різноманітна: це й особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується і стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги», – розповів представник ГУР.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора Росії.

Раніше українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.

Як повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».