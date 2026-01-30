Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків

Найбільший мобільний оператор стане власником сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua

Антимонопольний комітет надав дозвіл найбільшому мобільному оператору «Київстар» придбати сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Згідно з матеріалами справи про концентрацію, ПрАТ «Київстар» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «МТПК», яке володіє торговельною маркою Tabletki та є основною юридичною особою сервісу.

Варто зазначити, що Антимонопольний комітет двічі відхиляв заявки «Київстару» на купівлю сервісу бронювання ліків Tabletki.ua. Оператор подав першу заявку ще в листопаді 2024-го. Комітет її повернув, заявивши, що вона не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв. У лютому 2025-го компанія спробувала знову, однак і тоді нічого не вийшло.

Tabletki.ua – сервіс для пошуку та бронювання ліків, яким щомісяця користуються 10 млн людей. Платформа співпрацює з 12 000 аптек (70% ринку) і отримує 2% комісії з кожного замовлення. Сервіс є найбільшим гравцем на ринку пошуку та бронювання ліків і, за оцінками, контролює понад 80% цього сегмента. Платформа дозволяє користувачам онлайн знаходити потрібні ліки в аптеках і бронювати їх для покупки.

Раніше повідомлялося, що телекомунікаційна компанія «Київстар» готується придбати велику частку у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy.

До слова, у 2025 році мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.