Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків
Антимонопольний комітет двічі відхиляв заявки «Київстару» на купівлю сервісу бронювання ліків Tabletki.ua
фото: «Київстар»

Найбільший мобільний оператор стане власником сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua

Антимонопольний комітет надав дозвіл найбільшому мобільному оператору «Київстар» придбати сервісу з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Згідно з матеріалами справи про концентрацію, ПрАТ «Київстар» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «МТПК», яке володіє торговельною маркою Tabletki та є основною юридичною особою сервісу.

Варто зазначити, що Антимонопольний комітет двічі відхиляв заявки «Київстару» на купівлю сервісу бронювання ліків Tabletki.ua. Оператор подав першу заявку ще в листопаді 2024-го. Комітет її повернув, заявивши, що вона не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв. У лютому 2025-го компанія спробувала знову, однак і тоді нічого не вийшло.

Tabletki.ua – сервіс для пошуку та бронювання ліків, яким щомісяця користуються 10 млн людей. Платформа співпрацює з 12 000 аптек (70% ринку) і отримує 2% комісії з кожного замовлення.

Сервіс є найбільшим гравцем на ринку пошуку та бронювання ліків і, за оцінками, контролює понад 80% цього сегмента. Платформа дозволяє користувачам онлайн знаходити потрібні ліки в аптеках і бронювати їх для покупки.

Раніше повідомлялося, що телекомунікаційна компанія «Київстар» готується придбати велику частку у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy.

До слова, у 2025 році мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.

Читайте також:

Теги: Київстар Антимонопольний комітет мобільні оператори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віра Романова публічно виступила проти реклами Kyivstar
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка
Вчора, 17:10
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
22 сiчня, 20:54
Глава компанії повідомив, що основна мережа захищена протягом 72 годин
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
21 сiчня, 15:50
Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній на тендерах
Викрито змову двох компаній на тендерах із закупівлі обладнання для шкільних їдалень
15 сiчня, 16:33
Concert.ua змінює квиткового оператора для частини подій
Платформа Concert.ua оголосила про тимчасові зміни у продажу квитків
14 сiчня, 08:16
Абоненти можуть повідомити про спам, звернувшись до мобільного оператора за відповідним номером
За три місяці мобільні оператори заблокували десятки тисяч номерів: причина
13 сiчня, 07:07

Бізнес

Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків
Екологічна сталь – це матеріал майбутнього: СЕО «Метінвесту» розповів про модель модернізації для України
Екологічна сталь – це матеріал майбутнього: СЕО «Метінвесту» розповів про модель модернізації для України
Скільки бізнесів надають перевагу «касам у смартфоні»: статистика
Скільки бізнесів надають перевагу «касам у смартфоні»: статистика
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Як в Україні змінився азартний ринок під час війни? Відповідь «ПлейСіті»
Як в Україні змінився азартний ринок під час війни? Відповідь «ПлейСіті»
Європейське мито CBAM вже б’є по українській металургії: продукцію витісняють з ринку ЄС
Європейське мито CBAM вже б’є по українській металургії: продукцію витісняють з ринку ЄС

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua