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Мобільні оператори обміняються частотами для покращення 4G-мережі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мобільні оператори обміняються частотами для покращення 4G-мережі
Абоненти отримають вищу швидкість мобільного інтернету
фото з відкритих джерел

«Київстар» та Vodafone передадуть один одному частину прав на використання частот

Мобільні оператори «Київстар» та Vodafone проведуть обмін частотами у діапазоні 2100 МГц. Це допоможе оптимізувати 4G-мережі. Рішення було ухвалено під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) від 15 січня.

Так, «Київстар» передасть частину прав на використання частот (ліцензію) Vodafone Україна в межах 24 регіонів. Своєю чергою, Vodafone Україна передасть частину своїх частот «Київстару» у 27 регіонах.

Обмін частотами дозволить ліквідувати фрагментацію спектра, створивши безперервні блоки частот. Крім того, абоненти отримають вищу швидкість мобільного інтернету в мережі 4G.

Як зазначила директорка департаменту радіочастотного спектра НКЕК Ірина Чернявська, передача прав між операторами відбувається вперше. Сьогодні застосовано нову норму законодавства, яку було запроваджено з метою приведення регуляторних процедур у сфері користування радіочастотним спектром у відповідність до європейських.

Норма дає певну свободу операторам – користувачам радіочастотного спектра, що має на меті як покращення ефективності використання цього обмеженого природного ресурсу, так і переваги для споживачів послуг, задля яких оператори оптимізують свої мережі.

Нагадаємо, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL. Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).

До слова, мобільні оператори почнуть цього року вимикати свої 3G-мережі. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

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Теги: інтернет мобільні оператори мобільний зв’язок Київстар Vodafone

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