Наслідки коронавірусу: українці масово відмовляються від готівки

За даними Mastercard, майже половина українців готові повністю відмовитися від готівки

Українці все активніше переходять на безготівковий спосіб життя: 48% стали платити безготівково набагато частіше, ніж рік тому. При цьому 49% готові повністю відмовитися від оплат готівкою у майбутньому, а кожен третій – зробити це протягом найближчих двох років.

Такі результати дослідження MasterIndex, в рамках якого Mastercard з’ясували, як змінилися купівельні звички українців із початку пандемії, і яким чином оплачувати покупки користувачі вважають за краще.

Можливість безготівкової оплати – важливий фактор при виборі торгової точки для 52% українців. При цьому 8% опитаних уникають магазинів, де немає можливості оплатити покупку карткою. Серед ключових переваг безготівкових оплат виділяють зручність, швидкість, безпеку, можливість контролювати свої фінанси, а також гігієнічність.

«Україна дуже прогресивна з погляду розвитку cashless технологій. Безготівкові оплати вже стали стійкою звичкою українців, і половина користувачів готова повністю відмовитися від готівкових оплат. Для того, щоб використовувати такий потенціал у напрямку подальшого розвитку цифрової економіки, вкрай важливо розвивати в Україні платіжну інфраструктуру, яка в кількості POS-терміналів все ще в рази поступається європейським показникам. Важливо об’єднати зусилля гравців ринку, щоб забезпечити можливість безготівкових оплат всюди, де це необхідно», –– відзначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Дані: Mastercard

Згідно з даними опитування, українці хотіли би бачити більше можливостей для безготівкових розрахунків на ринках (61%), в кіосках і невеликих магазинах (47%), в громадському транспорті (38%), а також в перукарнях і салонах краси.

Смартфони та інші пристрої з NFC завдяки своїй зручності та безпеці продовжують витісняти пластикові картки в сегменті безконтактної оплати. Більш ніж третина опитаних заявляють, що найчастіше щоденні покупки оплачують гаджетами з NFC. При цьому кожен п’ятий українець сказав, що торік вперше почав розплачуватися смартфоном, а 57% із тих, хто ще не встиг спробувати такий вид оплати, хотіли б у майбутньому платити безконтактно пристроєм з NFC.

Пандемія значно вплинула на зростання популярності цифрової комерції у світі та в Україні зокрема. Так, 60% опитаних користувачів стверджують, що стали робити покупки онлайн набагато частіше з початком пандемії, а майже половина (45%) – роблять замовлення онлайн регулярно кілька разів на місяць.

Найбільший інтерес із точки зору нових платіжних технологій українці проявляють до цифрових сервісів і «розумних» пристроїв з інтегрованими в них оплатами. За даними опитування, 39% українців хотіли б у майбутньому платити за допомогою сканування QR-коду смартфоном. Майже чверть опитаних воліли б використовувати голосового асистента для оплати товарів і послуг. 16% хотіли б платити криптовалютою, і 13% – за допомогою розумної побутової техніки.