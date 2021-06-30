МВФ призначив нового представника в Україні

Заміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу, пояснили у МВФ

До приходу в МВФ Степанян працював зі Світовим банком

Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана. Про це йдеться у повідомленні МВФ.

Згідно з повідомленням, Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня.

Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.

«Заміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу», – йдеться в повідомленні.

На сайті МВФ зазначено, що Степанян працює в МВФ більше 12 років. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ.

«Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку», – повідомляється на сайті Фонду.

На сторінці Степаняна в LinkedIn вказано, що у Світовому банку він працював два роки (в 2006–2008 роках).

Він має ступені в сфері економіки, ділового адміністрування та фінансів Вірменського державного економічного університету, Американського університету Вірменії та Лондонського університету.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має закрити три головні питання, щоб про продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя.

Як писав «Главком», Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс 10 червня.

«Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше», – сказав він.