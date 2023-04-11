Південна Корея оштрафувала Google на $32 млн

Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії ексклюзивно випустити свої нові ігри в Google Play Store

Google Alphabet отримав штраф на 32 млн дол. за витіснення місцевого конкурента з ринку мобільних додатків. Комісія справедливої торгівлі Південної Кореї заявила про те, що компанія намагалася заблокувати зростання конкурента корейської платформи One Store Co, передає Bloomberg.

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Зазначається, що Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії, включаючи NCSoft Corp. і Netmarble Corp., а також менші фірми та китайські компанії, ексклюзивно випустити свої нові ігри в Google Play Store, в обмін на те, що Google рекламує їхні ігри та надає подальшу підтримку за кордоном.

Регулятор заявив, що Google почав робити такі пропозиції в червні 2016 року, коли One Store приступив до роботи в Кореї, і продовжував їх до квітня 2018 року. Ця діяльність завадила можливості One Store залучати нові ігри і призвела до падіння продажів, а дохід Google збільшився на близько 1,8 трлн вон.

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Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує дане звинувачення.

Раніше повідомлялося, що компанія Google помилково подарувала користувачам тисячі доларів.

До цього, Google за день втратив $100 млрд через помилку чат-боту.

До слова, наприкінця березня стало відомо, що Фонд держмайна починає співпрацю з Google.