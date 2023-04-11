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Південна Корея оштрафувала Google на $32 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Південна Корея оштрафувала Google на $32 млн
Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує звинувачення
фото ілюстративне

Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії ексклюзивно випустити свої нові ігри в Google Play Store

Google Alphabet отримав штраф на 32 млн дол. за витіснення місцевого конкурента з ринку мобільних додатків. Комісія справедливої торгівлі Південної Кореї заявила про те, що компанія намагалася заблокувати зростання конкурента корейської платформи One Store Co, передає Bloomberg.

Зазначається, що Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії, включаючи NCSoft Corp. і Netmarble Corp., а також менші фірми та китайські компанії, ексклюзивно випустити свої нові ігри в Google Play Store, в обмін на те, що Google рекламує їхні ігри та надає подальшу підтримку за кордоном.

Регулятор заявив, що Google почав робити такі пропозиції в червні 2016 року, коли One Store приступив до роботи в Кореї, і продовжував їх до квітня 2018 року. Ця діяльність завадила можливості One Store залучати нові ігри і призвела до падіння продажів, а дохід Google збільшився на близько 1,8 трлн вон.

Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує дане звинувачення.

Раніше повідомлялося, що компанія Google помилково подарувала користувачам тисячі доларів.

До цього, Google за день втратив $100 млрд через помилку чат-боту.

До слова, наприкінця березня стало відомо, що Фонд держмайна починає співпрацю з Google.

Теги: Google Південна Корея штраф

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