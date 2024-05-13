Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW

Ворог просунувся на лівому березі Херсонської області

Російські війська посилили свої атаки на Бахмутському напрямку та здійснили тактичні наступи на півночі Харківської області. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно здійснили підтверджені тактичні наступи на півночі Харківщини у Вовчанському напрямку Геолокаційні кадри свідчить про те, що російські війська захопили все Огірцеве. ISW оцінює, що російські сили також, ймовірно, захопили Хатище і Тихе.

Окупанти нещодавно підтвердили наступ у напрямку Липців. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до бурелому на південь від Пільної та на північ від Лук'янців.

12 травня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжували наземні штурми на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; Петропавлівки; Іванівки, Берестового, Стельмахівки; Андріївки; Новоєгорівки та Макіївки; Невського; Тернів і Новосадового; Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки.

12 травня російські війська просунулися поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Російські війська також відновили штурмові дії в Кліщіївці, продовжували наступальні дії в районі Григорівки; Іванівського; у східному Часовому Яру біля мікрорайонів Новий і Канал; поблизу Кліщіївки та Андріївки; біля Нью Йорка.

Український військовослужбовець, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська посилили свої атаки в цьому районі. Окупанти збільшили кількість ударів авіації, артилерії та безпілотників на Бахмутському напрямку, але ці удари менш точні, ніж українські.

12 травня російські війська просунулися в районі Авдіївки, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські війська продовжували наступальні дії в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокіла, Євгенівки, Соловйового, Новопокровського, Семенівки, Новоселівки Першої та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Уманського, Яснобродівки та Нетайлового.

Повідомляється, що російські сили просунулися на захід від Донецька, зокрема в районі Красногорівки; на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Солодкого, Парасковіївки; і на північний схід від Вугледара біля Водяного.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано. Позиційний бій тривав на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайрського. 12 травня російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські війська просунулися на лівому березі Херсонської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Українські військові повідомили, що українські сили відбили російські штурми поблизу Кринок.