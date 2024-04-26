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У новий пакет озброєння від США ввійдуть системи ППО Patriot – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У новий пакет озброєння від США ввійдуть системи ППО Patriot – нардеп
За словами нардепа Гончаренка, Україна отримає від США системи ППО Patriot
фото з відкритих джерел

Перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів

Окрім раніше оголошеного Пентагоном озброєння до нового списку військової допомоги від США увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Зараз я перебуваю у Вашингтоні. І просто звідси маю для вас ще одну підтверджену круту новину: у новий пакет допомоги, окрім всього, увійдуть ще системи ППО Patriot», – написав він.

За словами нардепа, США передадуть Україні системи ППО Patriot
За словами нардепа, США передадуть Україні системи ППО Patriot
скріншот

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.

До слова, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.

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Теги: війна США системи ППО Patriot Олексій Гончаренко депутат

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