У новий пакет озброєння від США ввійдуть системи ППО Patriot – нардеп
Перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів
Окрім раніше оголошеного Пентагоном озброєння до нового списку військової допомоги від США увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Зараз я перебуваю у Вашингтоні. І просто звідси маю для вас ще одну підтверджену круту новину: у новий пакет допомоги, окрім всього, увійдуть ще системи ППО Patriot», – написав він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.
Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів.
Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.
До слова, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.
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