Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби

Ігор Янков є спецпризначенецем, який служить в ГУР МО, та знаходиться у підрозділі, який звільняв острів Зміїний

Янков: Вивчайте тактику, читайте книжки, готуйте себе, як професійного військового

Білоруський доброволець, який нині перебуває у лавах ЗСУ, Ігор Янков, за позивним «Янкі» дав пораду тим чоловікам, які зараз знаходяться в тилу. На його думку, потрібно вже вивчати медицину, тактику і готувати себе до служби у війську. Про це він розповів у інтерв'ю на You-Tube каналі Ramina.

«Якщо у вас є вільний час, ви знаєте, що підете служити у військо, якщо знаєте, що будете на війні, через рік підете на фронт, вивчайте, ходіть на стрільбище, вивчайте медицину. Вивчайте тактику, читайте книжки, готуйте себе, як професійного військового», – наголосив «Янкі».

За його словами, одночасно із навчанням можна готувати особисте спорядження. Військовий зауважив, що хоч зараз у війську і видають гарне оснащення, але «всі збирають своє самі, аби ні на кого не надіятися».

Також Ігор Янков прокоментував питання призовного віку. Він наголосив, що не розуміє, якою є мотивація 18-19 річних хлопців йти на війну.

«Я не розумію, яка має бути мотивація хлопчикам йти на війну. Я називаю їх хлопчиками, тому що для них потрібна мотивація, чому треба йти захищати свою сім'ю та землю. Я не кажу, що треба відправляти на війну у 18-19 років, треба давати патріотичне виховання, бойову, медичну підготовку, це все має бути на вихованні дітей, має бути у школі. Кожен має вправлятися зі зброєю, кожен повинен все знати, і можливо з цих хлопців будуть вмотивовані військові», – пояснив білоруський доброволець.

Водночас Ігор Янков наголосив на тому, що чоловіки в 23,25 та 27 років нічим не відрізняються, тому межа призовного віку для нього не є обґрунтуваною. Військовий додав, що було б доцільно вести оборону міст, де буде служба в армії, спеціальні підрозділи, які захищають, готують оборонні рубежі. Відповідно, за словами Янкова, якщо прийде ворог, кожний буде знати, що робити.

Нагадаємо, нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію є доволі м’яким і не достатньо комплексним. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ Максим Жорін.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.