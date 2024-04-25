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«Несусвітня дурня»: Фаріон наполягає, що вона – не професорка і не докторка

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Несусвітня дурня»: Фаріон наполягає, що вона – не професорка і не докторка
Фаріон проти того, щоб її називали «професоркою»
фото: з відкритих джерел

«Фемінітиви – це не про грамотність, а про гендерну очманілість»

У мережі не вщухають розмови про доцільність вживання фемінітивів. Свою думку щодо цього висловили відомі редактори й філологи. Зокрема, й мовознавиця Ірина Фаріон. За її словами, нові правила щодо вживання фемінітивів на кшталт «воїнка» чи «членка» – це «не про грамотність, а про гендерну очманілість».

Дискусія про фемінітиви спалахнула із після того, як парамедик-доброволець Катерина Поліщук, відома за позивним «Пташка» з Азовсталі, яку минулого року визволили з російського полону, звернулась до журналістів із проханням не вживати щодо неї фімінітивів. Про це вона написала у себе в Instagram.

«Чому я можу сказати, що я маю право на те, щоб називатись людиною з будь-яким гендером, але не можу сказати що я не «членкиня», «медикиня», «воїнка», «адміністраторка» чи щось подібне? Чому постійно зневажають мою думку та право на вибір, але волають про захист моїх прав? Себе називайте хоч бджолою з мотором в дупі. Мій гендер – воїн. Живіть тепер з цим», – написала вона.

«Пташка» виступила агресивно проти «воїнки»
«Пташка» виступила агресивно проти «воїнки»
Скріншот Instagram

Як стало відомо, це вже не перше звернення Поліщук щодо фемінітивів: рік тому вона зверталась до ЗМІ із аналогічним проханням. Допис Поліщук викликав бурхливе обговорення в мережі. Львівський журналіст Отар Довженко долучився до обговорення – він висловився так: «Сорі, не можу писати про жінку в чоловічому роді, бо в нашій мові на позначення жінок є жіночий рід».

«Несусвітня дурня»: Фаріон наполягає, що вона – не професорка і не докторка фото 1

На захист фемінітивів також висловилися редакторка Ольга Васильєва, яка написала допис і зазначила: «Фемінітиви – це про елементарну грамотність. Військові не можуть бути лідерами думок з мовних питань, якщо не мають відповідної освіти».

Згодом її допис поширив «свободівець» Ігор Мірошниченко та підтримав її позицію. Проте у коментарях Ірина Фаріон категорично не погодилася ні з ним, ні з Отаром Довженом.

«Боже, яка несусвітня дурня від того Отара... Фемінітиви – це не про грамотність, а про гендерну очманілість. Тут сповна підтримую Поліщук. Я теж категорично проти, аби мене обзивали професорка і докторка», – написала науковиця.

«Несусвітня дурня»: Фаріон наполягає, що вона – не професорка і не докторка фото 2

Фаріон раніше неодноразово висловлювалася щодо фемінітивів. До прикладу рік тому, під час одного з виступів, вона заявила, що тему фемінітивів в Україні нібито фінансують європейські фонди. Мовознавиця додала, що в українській мові був припис, що назви фаху вживають у чоловічому роді в офіційно-діловому стилі, проте в інших стилях, можна вживати і фемінітивні форми.

«Ось одна із громадських організацій звертається до якихось там європейських фондів і з тим, аби вони киданули сюди трошки грошей на те, щоб завести у публічну сферу фемінітиви, бо, мовляв, це створює для жінки можливості почувати себе на рівні з чоловіком. Я не знаю, що це за жінки, які себе почувають по-іншому. І ось пішла масована негласна незаконна вказівка, через ЗМІ називати всіх через фемінітиви на зразок докторка-професорка», – зауважує Ірина Фаріон.

Мовознавиця не заперечує вживання фемінітивів, проте зауважує, що вживати їх потрібно лише там, де вони є доречними та доцільними.

Раніше письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець висловлював свою думку щодо того, чому частина українців виступають проти фемінітивів.

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Теги: Ольга Васильєва військові мовознавець письменник журналіст правопис Ірина Фаріон гендер блогер правила катастрофа

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