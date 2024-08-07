У Німеччині впала частина готелю: під завалами люди (фото)

Частина готелю на річці Мозель у Німеччині обвалилася, багато людей опинилися під завалами

У Німеччині на території федеральної землі Рейнланд-Пфальц частково обрушилася будівля готелю у Креві, загинуло дві людина, під завалами досі перебувають люди. Про це пише Associated Press із посиланням на поліцію.

«Частина готелю у виноробному місті Крев на річці Мозель на заході Німеччини обвалилася, двоє людей загинули, а ще кілька опинилися під уламками, повідомила місцева влада у середу зранку», – пише видання.

Обвал одного з поверхів будівлі стався пізно увечері 6 серпня. На той момент у готелі перебувало 14 осіб. П'ять вибралися назовні самостійно. Повідомляється, що з-під завалів врятували чотирьох, у тому числі дворічну дитину. Про їхній стан нічого не повідомляється. Також було знайдено двох загиблих, одного з них витягти поки не вдалося. За останніми даними мінімум троє осіб досі перебувають під завалами.

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Решту продовжують шукати. У поліції сказали, що з двома з чотирьох зниклих вдалося встановити зв'язок. На місці працюють 250 рятувальників, вони враховують ризик подальшого обвалення.

«Люди потрапили в пастку. Триває операція з їхнього порятунку. Але дістатися до них виявилося складно, тому що обвал одного поверху залишив дві стелі, що фактично лежать одна на одній», – йдеться у публікації Associated Press.

«Ми повинні діяти обережно, тому що вся конструкція будівлі схожа на картковий будиночок. Якщо ми припустимось помилки, вся будівля обов’язково завалиться», – сказав інспектор із захисту від пожеж та стихійних лих району Бернкастель-Віттліх Йорг Теуша. З найближчих будівель евакуювали три десятки людей. Очевидці сказали місцевому телеканалу, що перед обваленням чули вибух та бачили хмару пилу.

До слова, 2 червня, у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві. Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже. Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що спершу з-під завалів врятували 8 постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини.