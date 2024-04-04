Купівля квитків до театру через «Дію»: очільник театру Франка розповів деталі

Нищук зауважив, що вже на початку наступного тижня будуть проведені зустрічі для розуміння, як швидко вдасться реалізувати задумане

Нова система має сприяти купівлі квитків онлайн без черг

Українці матимуть змогу купувати квитки у театр через застосунок «Дія». Про це повідомив новий генеральний директор та художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Євген Нищук в ефірі телеканалу «Київ24».

«У мене є ідеї, я не буду приховувати, я веду вже перемовини з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим і з Міністерством цифрової трансформації на предмет того, щоб ми проводили продаж квитків, зокрема через «Дію», – заявив Нищук.

За словами художнього керівника театру ім. Івана Франка, це дозволить глядачам купувати квитки онлайн без черг. Нищук має сподівання, що така система буде впроваджена найближчим часом.

«Мені б дійсно дуже хотілося, щоб цей попит і цей ажіотаж мав такі дуже прозорі, чіткі програмні процеси й зручності для наших глядачів улюблених, для того, щоб вони не просто стояли в черзі. Ну і ми живемо у 21-му столітті, дуже важливо дбати й про зручність для нашого улюбленого глядача», – зауважив очільник столичного театру.

Нищук додав, що вже на початку наступного тижня будуть проведені зустрічі для розуміння, як швидко вдасться реалізувати задумане.

Нагадаємо, ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно затвердили на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Контракт між Міністерством і Нищуком підписано на період дії воєнного стану + дванадцять місяців. На новій посаді Євген Нищук замінить Михайла Захаревича, якому у вересні виповниться 74 роки. Захаревич очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті.

Нещодавно ми повідомляли про шалені черги до театру Франка на виставу «Конотопська відьма».