Футбольний тренер не повернувся зі зборів у Туреччині. Клуб зробив офіційну заяву

Ігор Касьяненко увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука в одеському «Чорноморці» на початку 2022 року

Керівництво ФК «Чорноморець» засудило вчинок свого вже колишнього представника

Футбольний клуб «Чорноморець» підтвердив інформацію про те, що тренер з фізпідготовки Ігор Касьяненко не повернувся до України після зборів за кордоном.

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«Один з представників клубу, що весь час провів з ФК на зборах, брав повноцінну участь в підготовчому процесі, не зʼявився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів. Мова йде про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося», – йдеться у повідомленні клубу.

Клуб наголошує, що Міністерство молоді і спорту України про цей випадок проінформовано. Керівництво ФК «Чорноморець» засудило такий вчинок свого вже колишнього представника.

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«Вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була – у відповідь зіткнулися з непорядністю людини. Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача. Керівництво ФК «Чорноморець» ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії», – йдеться у повідомленні.

У клубі зауважують, що той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, не має права залишатися у футболі. За словами представників «Чорноморця» ті, хто взяв Касьяненка на роботу, «мають знати про його хист до зради».

Нагадаємо, тренер футбольного клубу прем'єр-ліги не повернувся до України після зборів у Туреччині.

«На відміну від решти членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволу на виїзд за кордон під час військового стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У цій країні втікач має наміри «кинути якір» разом із своєю сім’єю у Майамі», – йдеться у повідомленні Sport.ua.

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До слова, український журналіст і ведучий «24 каналу» Олексій Печій виїхав із України у закордонне відряження, після чого заявив, що вже не повернеться назад. Після хвилі обурення Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Мовляв, «продовжить інформаційну війну за Україну», але перебуваючи в одній із країн Європи.