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У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
Після вибуху спахнула пожежа
фото з відкритих джерел

У Росії прозвучав вибух

Сьогодні, 10 серпня, у Ростові-на-Дону стався потужний вибух, що спричинив масштабну пожежу. Інцидент трапився неподалік Персіанівки, де розташована військова частина. 

За повідомленнями у соціальних мережах, вибух, ймовірно, стався внаслідок падіння невідомого об'єкта. Падіння спричинило займання трав'яного покриття. Пожежа розгорілася на відстані близько 20 км від військової частини. Інформації про масштаби та інтенсивність пожежі наразі немає.

Місцева влада поки що не коментувала інцидент.

Як повідомлялося, Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.  У результаті влучання човен затонув на місці.

Теги: пожежа вибух місцева влада влада

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