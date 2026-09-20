Українці скаржаться на масовий збій у «Резерв+»

Військовозобов'язані не можуть отримати доступ до своїх військово-облікових даних

У неділю, 20 вересня, користувачі застосунку «Резерв+» масово повідомляють про проблеми в його роботі. Частина військовозобов'язаних не може увійти до системи та отримати доступ до своїх військово-облікових даних, повідомляє «Главком».

Проблеми спостерігаються від ранку. Під час відкриття застосунку дані можуть не завантажуватися, а на екрані з'являється повідомлення: «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше». Повторна спроба входу не усуває проблему.

Як зазначають користувачі, окремі функції «Резерв+» також залишаються недоступними, а робота сервісу є нестабільною.

Міністерство оборони України наразі не повідомляло, з чим пов'язаний технічний збій та коли роботу застосунку буде повністю відновлено.

Через проблеми із сервісом військовозобов'язаним варто мати при собі паперові військово-облікові документи до відновлення стабільної роботи «Резерв+».

Раніше стало відомо, що у застосунку «Резерв+» з'явиться новий статус «виключений». Він відображатиме інформацію про громадян, яких виключили з військового обліку. Статус змінюватиметься автоматично на підставі даних реєстру «Оберіг», тому окремо звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не потрібно, якщо необхідна інформація вже є в реєстрі. Зокрема, автоматичне виключення стосуватиметься чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі.