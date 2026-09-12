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Чоловік тричі відмовився від повісток та уник мобілізації: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чоловік тричі відмовився від повісток та уник мобілізації: що вирішив суд
Під час призначення покарання суд урахував щире каяття, а також наявність стійкого розладу здоров’я підсудного
фото з відкритих джерел

Попри рішення ВЛК, житомирянин систематично ухилявся від призову

У Житомирі до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації. На суді він провину визнав, зазначивши, що зараз у нього є третя група інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Богунського райсуду, бвинуваченим у справі є уродженець села Левків Житомирського району, раніше несудимий чоловік із середньою освітою, який працює на місцевому підприємстві.

Як встановило слідство, чоловік перебував на військовому обліку в місцевому ТЦК та СП. 17 вересня 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах і підрозділах логістики.

Попри рішення ВЛК, житомирянин систематично ухилявся від призову.

20 вересня 2024 року за місцем реєстрації чоловікові намагалися вручити повістку на відправлення. Він відмовився від її отримання, про що працівники ТЦК склали акт. У зазначений день до пункту збору він не з’явився.

30 вересня 2024 року за місцем роботи на м’ясокомбінаті чоловікові повторно вручали повістку з викликом на 1 жовтня. Він знову відмовився від підпису і не прибув до ТЦК.

5 грудня 2024 року мобільна група ТЦК разом із поліцією прибула за місцем фактичного проживання обвинуваченого для вручення чергової повістки на 6 грудня. Житомирянин утретє відмовився від її отримання і не з’явився за викликом.

Свій саботаж чоловік пояснював скаргами на стан здоров’я та бажанням лікуватися.

Спочатку обвинувачений не визнавав провини. Однак після допиту свідків – офіцерів ТЦК, поліцейського, та дослідження відеозаписів він повністю визнав свою провину і щиро розкаявся.

Чоловік надав суду офіційні документи, згідно з якими 12 січня 2026 року (вже під час досудового розслідування і судового процесу) експертна команда встановила йому ІІІ групу інвалідності за загальним захворюванням. На цій підставі на початку лютого 2026-го він отримав офіційну відстрочку від призову під час мобілізації.

Під час призначення покарання суд урахував щире каяття, відсутність судимостей, позитивні характеристики з роботи та місця проживання, а також наявність стійкого розладу здоров’я (ІІІ група інвалідності), який суттєво знижує суспільну небезпеку особи та ризик повторних правопорушень. Також суд взяв до уваги свіжу практику Верховного Суду щодо можливості застосування умовних термінів за ст. 336 Кримінального кодексу України.

Богунський районний суд Житомира ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий термін тривалістю два роки.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду протягом 30 днів від дня його проголошення.

Нагадаємо, у Вінницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Раніше хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних. За його словами, для встановлення непридатності недостатньо просто поскаржитися на біль чи назвати певний діагноз. Людина має пройти лабораторні та інструментальні обстеження, а результати мають відповідати визначеним критеріям. Саме тому, каже Данило Єрофеєв, він не поспішає ставити остаточний висновок, якщо має сумніви щодо стану людини.

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Теги: документи чоловік діагноз мобілізація суд

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