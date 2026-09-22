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Переоформлення відстрочки для військовозобов’язаних стало простішим: деталі

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Переоформлення відстрочки для військовозобов’язаних стало простішим: деталі
Продовжити відстрочку за тією самою підставою можна, якщо до її завершення залишилося 30 днів або менше
фото:https:mod.gov.ua

Через ЦНАП можна змінити підставу чинної відстрочки, а попередня діятиме до завершення переоформлення

Військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку та отримали іншу законну підставу для її надання, тепер можуть змінити підставу через ЦНАП. Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка залишається чинною. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Як змінити підставу відстрочки

Для переоформлення потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік необхідних документів залежить від конкретної підстави.

Під час звернення потрібно повідомити адміністратору, що ви вже маєте відстрочку та хочете змінити її підставу. Працівник ЦНАП сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд.

Під час подання заяви система перевірить у реєстрі «Оберіг», чи перебуває людина на військовому обліку, чи має чинну відстрочку та коли закінчується строк її дії.

Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де людина перебуває на військовому обліку.

Що буде з попередньою відстрочкою

Поки комісія розглядає заяву, чинна відстрочка продовжує діяти.

Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після того, як до реєстру «Оберіг» внесуть інформацію про відстрочку за новою підставою.

Якщо комісія відмовить у переоформленні, попередня відстрочка діятиме до завершення строку її дії.

Чи можна змінити відстрочку на бронювання

Через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або навпаки. Для оформлення бронювання передбачена окрема процедура.

Також через ЦНАП неможливо скасувати чинну відстрочку. Якщо потрібно припинити її дію, зокрема для подальшого оформлення бронювання, необхідно звернутися із заявою до ТЦК та СП.

Коли можна звернутися до ЦНАП

Якщо військовозобов’язаний хоче змінити підставу чинної відстрочки, звернутися до ЦНАП можна будь-коли протягом строку її дії. Обмеження у 30 днів тут не застосовується.

Водночас для продовження відстрочки за тією самою підставою звертатися до ЦНАП можна, коли до завершення чинної відстрочки залишається 30 днів або менше. Якщо до завершення дії документа більше 30 днів, система автоматично відмовить у продовженні.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у застосунку «Резерв+» з’явиться новий статус «виключений». Він автоматично відображатиметься на підставі даних реєстру «Оберіг». Зокрема, це стосуватиметься чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі.

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Теги: бронювання від мобілізації ТЦК військові мобілізація

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