Українці отримають безкоштовний інтернет через карантин



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Один з операторів мобільного зв'язку запроваджує послугу безкоштовного доступу до соціальних мереж

Безкоштовно можна буде скористатися додатками соціальних мереж та месенджерів

Українці отримають безкоштовний інтернет на період карантину. Але скористатися цією послугою зможуть лише абоненти Vodafone. До того ж мобільний оператор обмежив безкоштовне користування: скористатися можна буде лише соціальними мережами та месенджерами.

«На період карантину Vodafone надає безкоштовне підключення послуги Online Pass - безлімітний доступ до соціальних мереж (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) і месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp, Skype і Snapchat)», - йдеться в повідомленні компанії.

Відзначається, що послуга для безлімітного спілкування в соціальних мережах буде діяти протягом 28 днів з моменту підключення, після чого буде відключена.

Нагадаємо, в Україні вводять обмежувальні заходи для недопущення поширення коронавируса: закриють школи, обмежать авіарейси.

Раніше повідомлялось по те, що деякі виробники почали боротися з вірусом. Так, наприклад, китайський виробник смартфонів та іншої побутової техніки Xiaomi вирішив долучитися до боротьби з коронавірусом. У березні компанія буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку