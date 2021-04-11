В Україні викрадений автомобіль можна буде відстежити через смартфон

Vodafone Guardian може через супутник знайти та навіть заблокувати автомобіль

Мобільний оператор Vоdafone запустив в Україні програму Vodafone Guardian, яка дозволяє відстежити викрадений автомобіль через супутник

Викрадений автомобіль в Україні можна буде відстежити через супутник. Але коштуватиме це не так вже й дешево. За послугу братимуть абонентську плату – 5,7 тисяч гривень на рік. До того ж за обладнання та його монтаж доведеться віддати ще, що найменш, 9,8 тисяч гривень.

Послугу пропонує мобільний оператор Vоdafone. Компанія запустила в Україні Vodafone Guardian. Це глобальна програма, яка працює більш ніж в 60 країнах світу.

Як повідомлять представники компанії, Vodafone Guardian – це супутникова система безпеки для автомобіля з цілодобовою диспетчерською підтримкою. Вона забезпечує:

виклик патруля протягом 5 хвилин після отримання повідомлення про позаштатну ситуацію;

виклик екстрених служб 24/7;

дистанційне блокування руху за допомогою диспетчерського центру;

online-контроль стану автомобіля: моніторинг поїздок, заряд акумулятора, спроби включення автомобіля та ін.;

обслуговування за межами України.

У разі викрадення автомобіля диспетчерський центр самостійно зв’язується з правоохоронними органами та передає інформацію про місцезнаходження автомобіля – до моменту знаходження та повернення автомобіля власнику.

«Щорічно в Україні викрадають більше 3000 автомобілів, більшу частину яких не знаходять. На сьогодні супутникові системи автобезпеки вважаються найнадійнішим захистом авто від викрадення. Вони відстежують сигнали тривоги від авто і забезпечують зв’язок між авто та диспетчерським центром в режимі реального часу і в екстрених ситуаціях миттєво реагують на тривоги – відбувається блокування двигуна автомобіля чи виклик Національної поліції» — зазначили в Vodafone Україна.

Vodafone Guardian передбачає прихований монтаж обладнання в салоні авто, а також безконтактну систему ідентифікації власника за допомогою мітки Driver Card – це дозволяє уникнути незручного набору коду з клавіатури, а також зробити систему захисту непомітною для стороннього ока.

Керувати системою можна за допомогою мобільного додатку My Connected Car, а також через web-інтерфейс. Автовласник може самостійно вмикати режими «СТО» чи «Транспортування» в мобільному додатку, отримувати звіт про місцезнаходження авто та його переміщення, а також регулярну самодіагностику технічного стану системи.