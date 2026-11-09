Працівники Google заявили про заборону говорити про ризики ШІ

Співробітники побоюються, що контракти змушують їх замовчувати небезпеку нових технологій

Працівники лондонського підрозділу Google DeepMind заявили, що умови їхніх трудових договорів фактично забороняють публічно критикувати компанію та розповідати про можливі небезпеки штучного інтелекту. Деякі обмеження можуть діяти навіть після звільнення – протягом усього життя колишнього співробітника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Чому працівники DeepMind заговорили про цензуру

За інформацією американського видання, у трудових договорах частини співробітників Google DeepMind у Великій Британії є спеціальне положення – non-disparagement clause. Воно забороняє працівникам дискредитувати роботодавця або публічно висловлюватися проти нього. Причому обмеження, за словами співробітників, поширюється і на період після завершення трудових відносин.

The Washington Post ознайомилася з одним із таких контрактів і поспілкувалася з двома чинними працівниками лабораторії, які погодилися говорити анонімно через побоювання можливих наслідків для кар'єри.

Співробітники стверджують, що формулювання договорів стримує їх від публічного обговорення потенційної шкоди штучного інтелекту. Особливе занепокоєння викликає те, що суспільство може не отримувати важливої інформації безпосередньо від фахівців, які створюють ці технології.

«Ця технологія справді дуже важлива, і вона дуже швидко змінюється. Громадськість хоче знати і має право знати. Часто це єдиний спосіб, у який люди дізнаються про шкоду та потенційну шкоду», – розповів один зі співробітників DeepMind.

За даними видання, десятки працівників долучилися до внутрішнього обговорення суперечливого положення контрактів. Частина відкрито виступила проти таких умов. Деякі учасники навіть використали емодзі з написом «1984», натякаючи на однойменний роман Джорджа Орвелла про тотальний контроль над суспільством.

Звільнення через військове використання штучного інтелекту

Невдоволення працівників посилилося після того, як колишня інженерка Google DeepMind Софія Лігуорі публічно розкритикувала співпрацю компанії з військовими. У жовтні 2026 року вона залишила роботу після трьох років у компанії та розповіла про свої претензії в інтерв'ю BBC.

Лігуорі заявила, що її непокоїть дедалі активніше використання технологій Google американськими та ізраїльськими військовими. За її словами, вона втратила віру в те, що компанія дотримується задекларованих етичних принципів.

«У принципі, мені не дозволено критикувати Google протягом усього мого життя», – розповіла колишня інженерка BBC. Вона вирішила порушити це обмеження, оскільки вважає суспільно важливим оприлюднення інформації про діяльність компанії.

Ще один дослідник штучного інтелекту, Андреас Кірш, також залишив Google DeepMind через побоювання щодо військового використання технологій. Він поставив під сумнів здатність компанії контролювати застосування її розробок у секретних військових системах.

За інформацією BBC, на початку 2026 року Google та низка інших технологічних компаній уклали угоди з американськими військовими щодо використання ШІ в секретних військових середовищах. Серед учасників таких домовленостей – OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Oracle та Nvidia.

Окремі питання викликає використання штучного інтелекту для аналізу розвідувальної інформації та планування військових операцій. Фахівці застерігають, що швидкість роботи алгоритмів може скорочувати час, який людина має для перевірки результатів і ухвалення рішень.

Google заявляє, що її військові контракти проходять перевірку на відповідність принципам компанії та правилам допустимого використання технологій. Зокрема, домовленості з американським оборонним відомством передбачають, що системи не повинні використовуватися для внутрішнього масового стеження або автономного вибору цілей без належного людського контролю.

Як Google відреагувала на претензії

Після обговорення контрактів усередині компанії один із керівників Google повідомив працівникам, що компанія не застосовуватиме положення про заборону критики до людей, які вже звільнилися.

Представник Google також підтвердив The Washington Post, що компанія оновила умови договорів для нових працівників, прибравши з них обмеження на критику після завершення трудових відносин.

«Ми завжди заохочували відкритий діалог щодо безпеки та відповідального використання технологій», – заявив представник корпорації.

Однак чинні співробітники наполягають на перегляді вже підписаних контрактів. Вони хочуть, щоб відповідне положення прибрали не лише з нових договорів, а й із тих, які вже діють.

Працівники вважають, що навіть якщо компанія не планує судитися з колишніми співробітниками через критику, сама наявність такого пункту створює атмосферу страху.

Чи законно забороняти працівникам критикувати роботодавця

У Великій Британії діють законодавчі гарантії для викривачів порушень. Зокрема, угоди про нерозголошення не можуть забороняти працівникам повідомляти про порушення, якщо такі повідомлення відповідають вимогам законодавства про захищене викриття (whistleblowing).

Британська Служба консультацій, примирення та арбітражу (Acas) окремо наголошує: роботодавець не може використовувати угоду про нерозголошення, щоб перешкоджати повідомленню про правопорушення в межах законодавчого захисту викривачів.

Водночас юридична сила конкретного положення в контрактах Google DeepMind не перевірялася судом. Також не кожна критична заява про штучний інтелект автоматично підпадає під захист законодавства про викривачів.

Співробітники наполягають, що розробники потужних систем штучного інтелекту повинні мати можливість відкрито говорити про наслідки своєї роботи. На їхню думку, дискусія про безпеку технологій не може залишатися виключно внутрішньою справою корпорацій.

Нагадаємо, у червні 2024 року група нинішніх і колишніх працівників Google DeepMind та OpenAI оприлюднила відкритий лист із попередженням про ризики неконтрольованого розвитку штучного інтелекту. Автори документа заявляли, що фінансові інтереси технологічних компаній можуть заважати належному контролю за розробками. Серед потенційних загроз вони називали поширення дезінформації, поглиблення нерівності та втрату контролю над автономними системами.