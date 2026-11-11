Google розпочав набір українців на безплатну програму з вивчення ШІ

Google надав для України 20 тис. ліцензій

Українці можуть безоплатно пройти програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

«Google відкрив реєстрацію на нову хвилю та надав для України 20 000 ліцензій. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства економіки та довкілля України. Пріоритет під час відбору мають ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин і жінки, які хочуть розвивати кар'єру в технологіях», – йдеться у повідомленні.

До нової хвилі програми додали практичний курс «ШІ для розгортання додатків». Він присвячений вайб-кодингу ‒ створенню застосунків за допомогою текстових запитів до штучного інтелекту.

Що входить у програму:

Вісім онлайн-курсів. Вони охоплюють основи ШІ, його застосування в аналітиці, комунікаціях і творчих завданнях, а також створення власних цифрових рішень. Можна пройти всю програму або лише ті курси, що потрібні саме вам.

Понад 20 практичних занять на основі реальних робочих завдань. Відео тривають до 10 хвилин, після кожного блоку є тести для самоперевірки.

Мова навчання. Відео англійською з українськими субтитрами, матеріали та завдання українською.

Попередній досвід не потрібен. Програма розрахована на людей без технічної освіти та досвіду розробки.

Сертифікати. За кожен пройдений курс учасник отримує окремий сертифікат, а за завершення всіх восьми курсів – підсумковий.

Обсяг. Уся програма займає 10-15 годин, новий курс із вайб-кодингу чотири-п'ять годин. На проходження відведено два місяці, навчатися можна у власному темпі.

Як долучитися

Подайте заявку до 10 грудня 2026 року за посиланням. Окремо реєструватися на Coursera на цьому етапі не потрібно.

Дочекайтеся листа від Coursera та організації-партнера з інструкціями щодо активації доступу. Він надійде на пошту, яку ви вказали в заявці.

Учасників відбирають за якістю заповнення заявки та черговістю подання. Кількість ліцензій обмежена.

Учасники попередніх хвиль можуть повторно пройти курси, опанувати новий модуль із вайб-кодингу або отримати новий підсумковий сертифікат. Повторного бонусу Google AI Pro вони не отримають, а пріоритет у доступі мають нові учасники.

До слова, працівники лондонського підрозділу Google DeepMind заявили, що умови їхніх трудових договорів фактично забороняють публічно критикувати компанію та розповідати про можливі небезпеки штучного інтелекту. Деякі обмеження можуть діяти навіть після звільнення – протягом усього життя колишнього співробітника.