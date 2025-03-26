Скандальна переписка: радник Трампа Волц визнав відповідальність за створення чату в Signal

Волц: Так, це неприємна ситуація. Ми збираємося з’ясувати всі деталі

Волц повідомив, що наразі триває перевірка, чи потрапив Голдберг у чат випадково, чи це сталося через технічну помилку

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота – забезпечити координацію всіх процесів», – сказав Волц.

Водночас Волц намагався пояснити, як контактна інформація головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, відомого своїми конфліктами з Дональдом Трампом, опинилася у його телефоні.

«Так, це неприємна ситуація. Ми збираємося з’ясувати всі деталі», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, як у нього з’явився номер Голдберга, Волц припустив, що контакти могли бути переплутані.

«У вас ніколи не було такого, що під одним ім’ям у контактах виявляється зовсім інший номер? Ось і тут схожа ситуація. Я не помітив, що цей лузер потрапив у групу – він був записаний під іншим ім’ям», – пояснив радник.

За його словами, наразі триває перевірка, чи потрапив Голдберг у чат випадково, чи це сталося через технічну помилку.

Волц не назвав ім’я людини, яку насправді хотів додати до чату, але зазначив, що ця особа так і не з’явилася в групі. Він також висловив підтримку міністру оборони Піту Гегсету.

Попри запевнення Волца, що в чаті Signal не обговорювали секретну інформацію, він заявив, що волів би, аби Голдберг не оприлюднював повні тексти повідомлень.

Нагадаємо, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News та CBS News.

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив передачу будь-яких військових планів і різко розкритикував журналіста, який оприлюднив інформацію, назвавши його «брехливим» та «дискредитованим».

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, назвав ситуацію «кричущим провалом оперативної безпеки та здорового глузду». Він наголосив, що військові операції повинні координуватися лише через захищені канали, адже від цього залежить безпека американських військових. Рід заявив, що вимагатиме від адміністрації негайних пояснень.