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США та Британія разом працюватимуть над миром в Україні – Рубіо

Варвара Шолян
glavcom.ua
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США та Британія разом працюватимуть над миром в Україні – Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо налаштований на продовження діалогу
фото: Reuters

Коли мирний план буде готовий, британський прем'єр обіцяє представити його Вашингтону

Державний секретар США Марко Рубіо переговорив з британським міністром закордонних справ Девідом Ламмі. Сполучені Штати продовжать співпрацю з Великою Британією щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію Державного департаменту США.

У повідомленні Держдепу йдеться, що Рубіо і Ламмі, зокрема, обговорювали підсумки лондонського саміту на підтримку України. Марко Рубіо подякував британській стороні за її роль «у зміцненні оборони Європи та зусиллях щодо миру в України».

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Лондон та Париж працюють над мирним планом для України, який буде представлений Вашингтону. За словами Стармера, США мають залишатися ключовим учасником дипломатичних переговорів, спрямованих на завершення війни.

Нагадаємо, напередодні, 2 березня, у Лондоні пройшов саміт за участі низки європейських лідерів. Цей саміт екстрено скликав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, на заході був присутній президент України Володимир Зеленський. «Главком» зібрав ключові заяви учасників саміту: : наприклад, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорила про «термінове переозброєння Європи». 

«Главком» також повідомляв, що Велика Британія та Франція не змогли погодити спільний план щодо перемир'я в Україні. Раніше французький президент Еммануель Макрон заявляв, що європейський план припинення бойових дій має передбачати обмежене перемир’я на місяць.

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Теги: США Велика Британія Держдепартамент США Марко Рубіо

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