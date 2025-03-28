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У Білому домі радника Трампа вважають «ідіотом» через скандальну переписку у Signal

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Білому домі радника Трампа вважають «ідіотом» через скандальну переписку у Signal
Волц: Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу
фото: Слово і діло

Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг каже, що багато людей у системі національної безпеки не можуть повірити, що Волц міг допустити таку помилку

Після скандалу зі зливом секретного листування високопосадовців США у месенджері Signal у Білому домі зросло переконання, що відповідальним за цей інцидент є радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц. Його почали вважати «ідіотом». Про це в інтерв'ю BBC заявив головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який випадково потрапив у секретний чат, повідомляє «Главком».

Як з’ясувалося, саме Волц додав Голдберга до чату, в якому американські посадовці обговорювали плани ударів по хуситах у Ємені. Коли журналіст оприлюднив скріншоти цієї переписки, радник Трампа визнав свою помилку, але заявив, що не знайомий із Голдбергом. Однак головний редактор The Atlantic стверджує, що зустрічався з Волцом особисто, що пояснює, звідки у нього був його номер телефону – без цього додати його в Signal-чат було б неможливо.

Після інциденту Волц навіть звернувся до Ілона Маска з проханням з’ясувати, як у нього опинився контакт Голдберга. Сам журналіст висміяв цю ситуацію, назвавши її завданням для «восьмирічних дітей», а не для керівника технологічної компанії.

Після оприлюднення більшої частини секретної переписки Дональд Трамп і Волц накинулися на журналіста з особистими образами. Попри серйозність помилки, президент, схоже, не планує карати свого радника. Водночас у Білому домі багато хто вважає Волца винним у неприпустимій недбалості.

«У Білому домі панує поширене відчуття, що Майк Волц – ідіот. Саме так його називають, і багато людей у системі національної безпеки не можуть повірити, що він це зробив. Назвемо це поганою телефонною гігієною», – зазначив Голдберг.

Також журналіст розповів, що жоден із 17 учасників чату не помітив його присутності. Усвідомивши, що це не розіграш, а справжнє листування високопосадовців, Голдберг сам покинув чат.

Раніше ми писали, що Державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка. За його словами, у груповий чат, створений для координації дій між високопосадовцями у сфері національної безпеки США, помилково додали журналіста The Atlantic. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

Також очільник Пентагону Піт Гегсет прокоментував ситуацію в соцмережі Х, заявивши, що оприлюднені The Atlantic військові плани не містять жодних імен, координат, цілей, маршрутів чи інших секретних даних.

«Це вкрай погані військові плани. Єдине, що вони доводять, – це те, що Джефф Голдберг ніколи не бачив справжнього плану війни або «плану нападу», як він тепер це називає. Поки я пишу ці рядки, ми з командою зустрічаємося з командирами, які створюють реальні військові плани, і спілкуємося з солдатами. Ми продовжуватимемо виконувати свою роботу, а ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації», – зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота – забезпечити координацію всіх процесів», – сказав Волц.

Теги: США Майк Уолтц скандал

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