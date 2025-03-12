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Келлога усунуто від роботи щодо врегулювання війни в Україні – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Келлога усунуто від роботи щодо врегулювання війни в Україні – Politico
Келлог не був присутній на перемовинах у Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Як зазначає ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа вважає спецпредставника «повільним»

Адміністрація президента Сполучених Штатів, ймовірно, відсторонила спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога від введення переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф займають центральне місце в переговорах з українцями та росіянами.

За словами, деяких чиновників адміністрації Трампа, а також кількох республіканських експертів з питань зовнішньої політики, які неофіційно консультують команду президента, відсутність Келлога на переговорах підкреслює, що його відсунули на другий план.

«Роль Келлога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келлог шкутильгає, вносячи плутанину в те, хто і що робить», – кажуть неназвані високопосадовці.

Водночас речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Г'юїтт заперечив інформацію про усунення Келлога.

«Президент Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного врегулювання. Генерал Келлог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками».

Людина, близька до Келлога, також заперечила, що спецпредставника витісняють, і сказала, що це просто «ймовірно, міжусобиця у Вашингтоні».

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США з питань війни в Україні Кіт Келлог прокоментував обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні за добу. Келлог заявив, що обіцянка американського лідера не стосувалася конкретної дати.

До слова, суперечка між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Овальному кабінеті сталася через «різні цілі» політиків.

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Теги: США Дональд Трамп Кіт Келлог війна переговори

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