У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

У Києві о 09:50 пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію. О 10:09 оголошено відбій повітряної тривоги.

Як відомо, у ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками. Місцеві телеграм-канали повідомили, що на лівому берез Дніпра виникла пожежа після атаки.