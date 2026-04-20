Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається посіяти ворожнечу в українському війську через фейки
фото з відкритих джерел

Ворожа пропаганда продовжує інформаційну кампанію з дискредитації Сил оборони України

Пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації повідомляють: згідно з вигадкою ворога, нацгвардійці нібито силою змушують бійців 113-ї окремої бригади ТрО залишатися на позиціях, не даючи їм відступати. Насправді ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

«Ці заяви є вигадкою. Подібними фейками Росія намагається приписати Україні власні практики управління військами – характерні для її воєнної машини, яка не зважає на людські життя», – зазначають у Центрі протидії дезінформації. 

У Центрі протидії дезінформації та військові експерти наголошують, що подібні вкиди мають на меті кілька цілей:

  • Посіяти ворожнечу між різними родами військ (Національної гвардії України та ТрО).
  • Створити ілюзію «краху фронту» та низького морально-психологічного стану українських захисників.
  • Відвернути увагу від власних практик: Росія традиційно приписує Україні ті методи управління, які характерні саме для російської воєнної машини.

У Центрі зауважують, що це не перша спроба ворога спекулювати на темі «загородзагонів». Раніше пропаганда РФ вже намагалася поширювати аналогічні міфи на інших ділянках фронту, проте жоден із них не знайшов підтвердження.

Українців та медіаспільноту закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не допомагати ворогу в поширенні деструктивних наративів.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Раніше зазначалось, що пропагандистські ресурси розпочали нову хвилю дезінформації щодо ситуації в Костянтинівці Донецької області. Окупанти стверджують, що українські військові нібито маскуються під мирних жителів, щоб приховати свою присутність у місті.

Теги: фейк росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua