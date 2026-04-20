Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині

Ворожа пропаганда продовжує інформаційну кампанію з дискредитації Сил оборони України

Пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють: згідно з вигадкою ворога, нацгвардійці нібито силою змушують бійців 113-ї окремої бригади ТрО залишатися на позиціях, не даючи їм відступати. Насправді ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

«Ці заяви є вигадкою. Подібними фейками Росія намагається приписати Україні власні практики управління військами – характерні для її воєнної машини, яка не зважає на людські життя», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації та військові експерти наголошують, що подібні вкиди мають на меті кілька цілей:

Посіяти ворожнечу між різними родами військ (Національної гвардії України та ТрО).

Створити ілюзію «краху фронту» та низького морально-психологічного стану українських захисників.

Відвернути увагу від власних практик: Росія традиційно приписує Україні ті методи управління, які характерні саме для російської воєнної машини.

У Центрі зауважують, що це не перша спроба ворога спекулювати на темі «загородзагонів». Раніше пропаганда РФ вже намагалася поширювати аналогічні міфи на інших ділянках фронту, проте жоден із них не знайшов підтвердження.

Українців та медіаспільноту закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не допомагати ворогу в поширенні деструктивних наративів.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Раніше зазначалось, що пропагандистські ресурси розпочали нову хвилю дезінформації щодо ситуації в Костянтинівці Донецької області. Окупанти стверджують, що українські військові нібито маскуються під мирних жителів, щоб приховати свою присутність у місті.