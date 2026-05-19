Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі

Коваленко наголосив, що в рамках ядерних навчань Кремль фактично використовує армію Білорусі для гібридної операції із залякування країн ЄС ядерним ударом

Росія фактично контролює білоруську армію, а спільні ядерні навчання Кремль може використовувати передусім як інструмент тиску та залякування країн Євросоюзу. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

Як зазначив Коваленко, Росія активно застосовує тему ядерної зброї в інформаційному просторі, подаючи її як можливий засіб нападу. «Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому», – зауважив він.

Також, за словами керівника Центру, за допомогою ядерних навчань російський диктатор Володимир Путін фактично демонструє, що Білорусь – це його земля, навіть незважаючи на всі спроби самопроголошеного президента Олександра Лукашенка «гратися в багатовекторність» у контексті своєї зовнішньої політики.

Коваленко наголосив, що в рамках ядерних навчань Кремль фактично використовує армію Білорусі для гібридної операції із залякування країн ЄС ядерним ударом. Цілі операції, за його словами, такі:

створення в країнах ЄС страху;

зниження рівня підтримки чинних політичних еліт у ЄС;

збільшення рейтингів сил, які виступають за дружні відносини з Росією.

«Щодо України – ця операція малоефективна для нашого суспільства», – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

До слова, поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною.