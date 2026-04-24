Евакуація з прифронтових зон: ворожа пропаганда вигадала «обов’язкову диспансеризацію»

Росія використовує фейки про «диспансеризацію» дітей, щоб залишити цивільних під обстрілами

Російська пропаганда розгорнула нову інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію евакуаційних процесів в Україні. Центр протидії дезінформації зафіксував поширення фейків про нібито створення секретних баз даних та примусову «диспансеризацію» дітей у прифронтових регіонах, інформує «Главком».

У чому полягає фейк

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що ворожі ресурси та Telegram-канали поширюють підроблені скриншоти, що видаються за офіційні розпорядження Міністерства охорони здоров’я України.

Пропагандисти стверджують, що на територіях поблизу лінії фронту розпочато масову «обов’язкову диспансеризацію» дітей віком до 12 років. Головна мета цих дій, за версією ворога, – приховати від батьків кінцевий пункт евакуації дитини.

«Пропагандисти заявляють про нібито формування баз даних дітей на територіях, наближених до лінії фронту, та початок там масової «обов’язкової диспансеризації» дітей віком до 12 років», – йдеться в повідомленні Центру.

Чому це брехня

Центр протидії дезінформації та профільні міністерства заявляють, що подібні вкиди мають на меті посіяти паніку та недовіру до органів влади.

«Поширювані скриншоти нібито від імені Міністерства охорони здоров'я України є сфальсифікованими. У такий спосіб ворог прагне зірвати евакуаційні заходи та утримувати цивільних, зокрема дітей, у небезпечних зонах», – повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі також зазначають, що Росія прагне заблокувати евакуаційні заходи, щоб використовувати цивільне населення, зокрема дітей, як «живий щит» у небезпечних зонах, перешкоджаючи діям української армії.

«Подібні заяви спрямовані на відволікання уваги від численних злочинів РФ, пов’язаних із незаконним вивезенням українських дітей. Саме за ці дії Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової», – додають у Центрі протидії дезінформації.

Заклик до громадян

У Центрі протидії дезінформації закликають мешканців прифронтових територій не піддаватися на провокації. Також довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«Главком» писав, що Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Куп’янського району. Це пов’язано з безпековою ситуацією та постійними обстрілами з боку російських окупантів. Влада наголошує, що всіх евакуйованих забезпечать безкоштовним житлом у безпечніших районах, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

Нагадаємо, через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками. Йдеться про населені пункти, наближені до лінії розмежування на 10 км.