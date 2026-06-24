Верховний суд підтвердив санкції проти митрополита Московської церкви Іосифа

Суд підтвердив законність санкцій

Велика палата Верховного суду підтвердила законність застосування санкцій до керуючого Роменської єпархії УПЦ МП митрополита Роменського і Буринського Іосифа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховний суд.

«Велика палата Верховного суду погодилася з висновками касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про правомірність застосування до позивача санкцій у зв’язку з виправдовуванням ним збройної агресії Російської Федерації проти України, публічною глорифікацією осіб, які здійснювали збройну агресію проти України, схваленням дій Російської Федерації та її збройних сил, а також діями позивача, які створюють загрозу релігійного розколу в суспільстві», – йдеться у повідомленні.

Також ВП ВС уточнила та доповнила мотивування його рішення з урахуванням стандартів судового перегляду в цій категорії справ.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом Володимиром Зеленським. Серед них був і Масленіков Олексій Олександрович (Iосиф).

До слова, митрополит Онуфрій може потрапити під санкції після того, як втратив українське громадянство. Про це опосередковано заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні 2 липня. Адвокат із Адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі «Главкому» пояснив, що на практиці позбавлення громадянства часто передує застосуванню санкцій.