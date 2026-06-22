Держетнополітики перевірить Почаївську лавру на зв’язки з Росією

Фахівці розпочнуть роботу 24 червня

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) перевірить Почаївську лавру, що на Тернопільщині, на зв’язки з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держетнополітики.

«24 червня 2026 року дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 19 червня 2026 року № Н-106/11, розпочинає вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні», – йдеться в повідомленні.

Як пояснюється, рішення про перевірку ухвалене на виконання вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та Порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена.

«ДЕСС діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати – публічно представлено суспільству», – наголосило відомство.

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року на території Почаївської лаври на Тернопільщині проходили обшуки. Вони відбувалися на території «Всіхсвятської церкви», яка розташована на цвинтарі. Поліція разом з СБУ шукала документи про обставини незаконного привласнення УПЦ МП будівлі храму, який є пам’яткою архітектури.

Згодом Нацполіція встановила осіб, які перешкоджали правоохоронцям проводити обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині.