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Парафіяни Московської церкви вирушили хресною ходою до Почаївської лаври (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Парафіяни Московської церкви вирушили хресною ходою до Почаївської лаври (відео)
Кілька тисяч людей ідуть до Почаївської Лаври в Тернопільську область
фото: скриншот з відео

Першою великою зупинкою на шляху паломників стане Володимир

На Волині віряни УПЦ МП вирушили хресною ходою до Почаївської лаври, яку Держетнополітики визнала афілійованою з Російською православною церквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

На відео видно довгу колону прочан, які йдуть із хоругвами та молитвою.

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«Відео зроблене сьогодні (29 липня, – «Главком») в с. Соловичі Волинської області. Важко сказати, але тут приблизно кілька тисяч людей. Ідуть вони до Свято-Успенської Почаївської Лаври в Тернопільську область. Звідки стартували – не в курсі. Але навіть із цього місця ще пішки треба подолати близько 200 км. І встигнути до 5 серпня – за старим календарем Почаївської ікони Матері Божої», – написав ветеран російсько-української війни, історик Віктор Пермяков.

Місцеві пабліки зазначають, що першою великою зупинкою на шляху паломників стане Володимир.

Нагадаємо, Почаївська Свято-Успенська лавра має зв'язки з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Про зв'язок свідчать статут і документи храму. Крім того, статут самої РПЦ передбачає обов'язкове входження керівника Почаївської лаври до статутних органів управління Російської церкви.

Зауважимо, що Почаївська лавра на Тернопільщині нині перебуває під контролем УПЦ Московського патріархату, хоча раніше входила і до православної, і до Української греко-католицької церков. У 2023 та 2025 роках правоохоронці вже проводили в лаврі обшуки – зокрема через підозри в поширенні співробітниками російської ідеології.

Як повідомлялося, 27 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала Почаївській Свято-Успенській лаврі офіційний припис усунути ознаки афілійованості з РПЦ. Відповідно до вимог законодавства, релігійна організація зобов’язана усунути виявлені порушення упродовж 30 днів із дня отримання припису.

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Теги: РПЦ Московська церква в Україні Почаївська лавра

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