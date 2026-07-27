Держава дала Почаївській лаврі 30 днів, щоб розірвати зв’язки з РПЦ

Винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала Почаївській Свято-Успенській лаврі офіційний припис усунути ознаки афілійованості з РПЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДЕСС.

«За результатами дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14035189) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до вимог законодавства, релігійна організація зобов’язана усунути виявлені порушення упродовж 30 днів із дня отримання припису.

Як повідомлялося, Почаївська Свято-Успенська лавра має зв'язки з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Про зв'язок свідчать статут і документи храму. Крім того, статут самої РПЦ передбачає обов'язкове входження керівника Почаївської лаври до статутних органів управління Російської церкви.

Зауважимо, що Почаївська лавра на Тернопільщині нині перебуває під контролем УПЦ Московського патріархату, хоча раніше входила і до православної, і до Української греко-католицької церков. У 2023 та 2025 роках правоохоронці вже проводили в лаврі обшуки – зокрема через підозри в поширенні співробітниками російської ідеології.