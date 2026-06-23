Храм в Одесі перейшов до ПЦУ

Московська церква назвала перехід незаконним захопленням храму

Храм Олександра Невського на території військового госпіталю перейшов до Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЦ Московського патріархату.

Зазначається, що 23 червня до храму прибули представники ПЦУ, які заявили про перехід церкви. Водночас Московська церква назвала те, що сталося, незаконним захопленням храму.

«На оприлюднених учасниками «переведення» церкви відео представник ПЦУ висловлює невдоволення його посвятою на честь святого благовірного князя Олександра Невського та зображенням святих на розписах. Відтак, «нові господарі» заявили, що храм тепер буде іменуватися на честь іншого святого», – стверджує Московська церква.

Нагадаємо, що 23 вересня 2024 року в Україні набрав чинності закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Стаття 3 цього закону гласить: «…Російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології «русского міра», діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена».

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афільованості.