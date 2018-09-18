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    Главком-ТВ

    Експерт проаналізував, як підвищення ціни на газ позначиться на українцях

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    Експерт проаналізував, як підвищення ціни на газ позначиться на українцях

    Сергієнко також розповів, як таке підвищення позначиться на спроможності населення оплачувати споживання газу

    Сьогодні, 18 вересня о 12:30 в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «МВФ. Уряд. І підвищення ціни на газ для населення».

    Запрошені гості:

    Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

    Ексерт проаналізував ймовірне підвищення ціни на газ для населення. Адже, під час перебування місії МВФ в Україні була озвучена цифра у 8,5 - 9 гривень за куб.

    Сергієнко також розповів, як таке підвищення позначиться на спроможності населення оплачувати споживання газу, як вплине на субсидії, чи призведе подорожчання до зростання інших тарифів.

    Дивіться трансляцію прес-конференції: 

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