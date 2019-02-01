Експерт розповів, як вплине на добробут українців зниження норми споживання газу трансляція



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Експерт дав поради щодо встановлення безоплатно газових лічильників

Сергієнко пояснив, як оплачувати квитанції, якщо там вказано стару норму споживання

Сьогодні, 1 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Газ для населення: зниження норми споживання і встановлення лічильників».

Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко розказав про рішення Кабміну знизити норму споживання газу, а також звернув увагу на історичний аспект встановлення такої норми за часи незалежності.

Експерт пояснив також, як оплачувати платіжки, якщо там вказано стару норму споживання.

Сергієнко дав поради щодо встановлення безоплатно газових лічильників, та розповів, чи будуть кошти цього разу для реалізації вимоги уряду.

Експерт дав відповідь на питання, чому не вдалося реалізувати відповідну програму зі встановлення лічильників у попередні роки та скільки громадян до сих пір не мають лічильників і за який час можливо виконати рішення уряду.

Дивіться прес-конференцію тут:

Нагадаємо, що 30 січня уряд змінив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.