Експерти-міжнародники розповіли про ключові події вересня у світі
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30 вересня у Македонії відбудеться референдум щодо назви країни
Сьогодні, 3 вересня, о 12:00 в прес-центрі ІА «Главком» відбувається прес-конференція «Світова політика. Ключові події вересня».
Запрошені гості:
- Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;
- Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.
Дивіться трансляцію прес-конференції:
Основні теми для обговорення:
- XXVIII економічний форум в польському місті Криниця-Здруй. Місце і роль українського питання на даному форумі.
- Референдум 30.09.2018 року в Македонії щодо зміни назви країни для пришвидшення євроатлантичної і європейської інтеграції даної країни. Перспективи впливу РФ на результати референдуму.
- Нові законодавчі ініціативи в США щодо посилення санкцій стосовно РФ. Перспективи їх прийняття і реалізації.
- Поточна ситуація в Сирії. Сценарії майбутнього розвитку подій в рамках громадянської війни в даній арабській країні.