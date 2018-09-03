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    Главком-ТВ

    Експерти-міжнародники розповіли про ключові події вересня у світі

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    Експерти-міжнародники розповіли про ключові події вересня у світі

    30 вересня у Македонії відбудеться референдум щодо назви країни

    Сьогодні, 3 вересня, о 12:00 в прес-центрі ІА «Главком» відбувається прес-конференція «Світова політика. Ключові події вересня».

    Запрошені гості:

    • Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;
    • Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    Основні теми для обговорення:

    • XXVIII економічний форум в польському місті Криниця-Здруй. Місце і роль українського питання на даному форумі.
    • Референдум 30.09.2018 року в Македонії щодо зміни назви країни для пришвидшення євроатлантичної і європейської інтеграції даної країни. Перспективи впливу РФ на результати референдуму.
    • Нові законодавчі ініціативи в США щодо посилення санкцій стосовно РФ. Перспективи їх прийняття і реалізації.
    • Поточна ситуація в Сирії. Сценарії майбутнього розвитку подій в рамках громадянської війни в даній арабській країні.
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