Гуманітарне розмінування Донбасу (прес-конференція)
- Сьогодні, 13:00
-
Розсилка
Учасники прес-конференції розглянуть шляхи вирішення проблеми замінованих територійСьогодні, 8 лютого, о 13:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Гуманітарне розмінування Донбасу»
Запрошені гості:
- Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність», що є учасником діяльності Ради Європи, полковник запасу;
- Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування .
Учасники прес-конференції розглянуть шляхи вирішення проблеми замінованих територій, проаналізують зв’язок між гуманітарним розмінуванням та реінтеграцією Донбасу, розкажуть на скільки років може затягнутися процес розмінування та обговорять законодавчий процес протимінної діяльності.
Трансляцію дивіться тут: