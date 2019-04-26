Комплексна реформа ОПК стане викликом новому президенту – експерт

Комплексна реформа ОПК стане викликом новому президенту – експерттрансляція
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Учасники прес-конференції надали оцінку поточному стану оборонно-промислового комплексу України
Сьогодні, 26 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Комплексна реформа ОПК як ключовий виклик новому президенту».
Запрошені гості:
- Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР);
- Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
Учасники прес-конференції надали оцінку поточному стану ОПК України та розглянули головні проблеми на шляху розвитку новітніх озброєнь.
Експерти оцінили ризики зареєстрованого у Верховній Раді проекту закону України 10248 від 24.04.19, спрямованого на реформу ОПК .