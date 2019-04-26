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    Комплексна реформа ОПК стане викликом новому президенту – експерт

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    Комплексна реформа ОПК стане викликом новому президенту – експерт

    Учасники прес-конференції надали оцінку поточному стану оборонно-промислового комплексу України

    Сьогодні, 26 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Комплексна реформа ОПК як ключовий виклик новому президенту».

    Запрошені гості:

    • Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР);
    • Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

    Учасники прес-конференції надали оцінку поточному стану ОПК України та розглянули головні проблеми на шляху розвитку новітніх озброєнь.

    Експерти оцінили ризики зареєстрованого у Верховній Раді проекту закону України 10248 від 24.04.19, спрямованого на реформу ОПК .

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