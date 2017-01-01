Куди йде Білорусь? (трансляція прес-конференції)

Білоруський опозиціонер про стосунки Лукашенка та Путіна і українсько-білоруські відносини

Сьогодні, 7 грудня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Куди йде Білорусь?» Запрошені гості: Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році, який говоритиме про сучасний стан Білорусі, про «окупацію»