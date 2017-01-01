Куди йде Білорусь? (трансляція прес-конференції)
- Сьогодні, 13:04
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Розсилка
Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, дипломат . (Світлина з відкритих джерел)
Білоруський опозиціонер про стосунки Лукашенка та Путіна і українсько-білоруські відносини
Сьогодні, 7 грудня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Куди йде Білорусь?»
Запрошені гості:
Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році, який говоритиме про сучасний стан Білорусі, про «окупацію» Росією країни, про стосунки Лукашенка та Путіна, українсько-білоруські відносини, викрадання громадян України на території Білорусі, за яких умов Білорусь ввійде в демократичний транзит.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: