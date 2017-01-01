  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    Куди йде Білорусь? (трансляція прес-конференції)

    Білоруський опозиціонер про стосунки Лукашенка та Путіна і українсько-білоруські відносини
    Сьогодні, 7 грудня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Куди йде Білорусь?» Запрошені гості: Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році, який говоритиме про сучасний стан Білорусі, про «окупацію»
    • Сьогодні, 13:04
    • Розсилка
    <span>Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, дипломат . (Світлина з відкритих джерел)</span>
    Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, дипломат . (Світлина з відкритих джерел)

    Білоруський опозиціонер про стосунки Лукашенка та Путіна і українсько-білоруські відносини

    Сьогодні, 7 грудня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Куди йде Білорусь?»

    Запрошені гості:

    Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році, який говоритиме про сучасний стан Білорусі, про «окупацію» Росією країни, про стосунки Лукашенка та Путіна, українсько-білоруські відносини, викрадання громадян України на території Білорусі, за яких умов Білорусь ввійде в демократичний транзит.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

    Читайте також
    Білорусь політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ