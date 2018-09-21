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    Настоятель Києво-Печерської лаври потрапив до бази «Миротворця»

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    Митрополит УПЦ МП Павло - Настоятель Києво-Печерської лаври потрапив до бази «Миротворця»
    Митрополит УПЦ МП Павло

    Підставою для внесення у базу стало скандальне відео в YouTube

    Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ Московського патріархату Павло потрапив у розділ «Чистилище» на сайті «Миротворець».

    Ресурс називає його антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ’я.

    Підставою для внесення у базу стало відео в YouTube, де митрополит погрожує «божим прокляттям» тим, хто насмілиться повернути Українській церкві Києво-Печерську Лавру.

    До слова, патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет вважає, що до автокефальної церкви в Україні приєднаються приблизно дві третини парафій нинішньої УПЦ Московського патріархату

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