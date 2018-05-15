Новий гравець на полі правозахисту: презентація ГО «Український інститут з прав людини» (прес-конференція)
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Валерія Лутковська разом з командою заснувала громадську правозахисну організацію «Український інститут з прав людини»
Сьогодні, 15 травня 2018 року, о 12:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція «Новий гравець на полі правозахисту: презентація ГО «Український інститут з прав людини».
Запрошені гості:
- Семен Глузман, голова правління Українського інституту з прав людини;
- Валерія Лутковська, програмний директор Українського інституту з прав людини, Уповноважений ВРУ з прав людини (2012-2018 роки);
- Ірина Кушнір, проектний менеджер Українського інституту з прав людини.
У березні 2018 року закінчилася каденція Валерії Лутковської на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
12 травня 2018 року Валерія Лутковська разом з командою заснувала громадську правозахисну організацію «Український інститут з прав людини».
За 6 років роботи в Офісі Омбудсмена команда професіоналів досягла значних результатів. Бажаючи продовжувати обраний шлях, правозахисники підведуть підсумки своєї роботи в державній інституції, а також розкажуть про подальші плани в межах громадської організації.
Чим відрізнятиметься нововостворена громадська правозахисна організація від інших і які напрями роботи стануть для експертів пріоритетними – дізнаєтеся під час презентації.
Трансляцію дивіться тут: